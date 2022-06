Reprodução/Rede Globo - 25.05.2022 Ataque na escola primária Robb na cidade de Uvalde, no Texas, deixou 21 pessoas mortas, sendo 19 alunos e duas professoras.

O chefe da polícia do distrito escolar de Uvalde, no Texas, Pedro Arredondo, foi afastado de suas funções no âmbito da investigação sobre a resposta dos agentes locais ao massacre cometido na Robb Elementary School em 24 de maio.

O responsável pelo distrito, Hal Harrell, não deu detalhes dos motivos do afastamento de Arredondo, que passará a ter uma licença administrativa, e informou que outro funcionário assumirá o comando policial enquanto as investigações estão em andamento.

"Por conta da falta de clareza ainda existente e a falta de estimativa de quando as investigações serão concluídas, tomei a decisão de colocar o chefe Arredondo em licença administrativa a partir de hoje", publicou em nota Harrell na noite desta quarta-feira (22).

Arredondo comandava os agentes que chegaram em poucos minutos à escola assim que foram alertados por um "tiroteio em andamento".

No entanto, o assassino Salvador Ramos, 18 anos, ficou 77 minutos dentro da instituição antes que fosse controlado. Ao todo, 19 crianças e duas professoras foram mortas dentro da escola.

As forças de segurança locais vêm sofrendo duras críticas tanto da sociedade como das autoridades estaduais e federais por terem demorado muito a agir.

O próprio diretor de Segurança Pública do Texas, Steven McCraw, afirmou que Arredondo tomou "decisões terríveis" e que a resposta militar foi um "desprezível fracasso" durante uma audiência com o legislativo estadual. Ainda conforme McCraw, os policiais poderiam ter entrado apenas três minutos depois do início do massacre.

Em entrevista a jornais locais, Arredondo afirmou que demorou todo esse tempo para entrar na escola porque "não sabia" quantos atiradores eram e por ter pouco efetivo no local.

