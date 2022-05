Reprodução - 27.05.2022 Salvador Ramos é o autor do massacre de Uvalde

Antes de realizar o massacre em uma escola no Texas que deixou 21 mortos, na última terça-feira (24), Salvador Ramos ameaçou adolescentes de estupro e sequestro. As intimidações ocorreram por meio de conversas em redes sociais. Seus interlocutores chegaram a fazer denúncias, mas elas não deram resultado.



As adolescentes tiveram contato com Ramos na Yubo, um aplicativo que mistura transmissão ao vivo e redes sociais, e que ficou conhecido como "Tinder para jovens". De acordo com os relatos obtidos pelo The Washington Post, Ramos fazia ameaças quando as jovens não respondiam da forma como ele queria.

A Yubo permite a criação de grandes salas de bate-papo em tempo real. Mas Ramos iniciou conversas paralelas com algumas participantes e também as adicionou em outras redes sociais, como o Instagram.

Uma das adolescentes disse que Ramos afirmou, em uma sala de bate-papo, que "todo mundo neste mundo merece ser estuprado". Uma outra contou que Ramos com frequência fazia comentários agressivos e de teor sexual para as jovens. Uma delas também disse ter recebido uma ameaça de morte durante uma transmissão ao vivo em janeiro.

"Eu testemunhei ele assediar garotas e ameaçá-las com agressão sexual, como estupro e sequestro", disse uma adolescente, sob a condição de anonimato. "Não foi como uma única ocorrência. Era frequente", acrescentou.

As jovens disseram ter feito denúncias à plataforma. Questionada pelo Washington Post, a porta-voz da Yubo, Amy Williams, não disse se a empresa recebeu denúncias de abuso relacionados à conta de Ramos.



"Como há uma investigação em andamento e ativa e porque essas informações dizem respeito aos dados de um indivíduo específico, não podemos legalmente compartilhar esses detalhes publicamente neste momento", afirmou Amy, por meio de nota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.