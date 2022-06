Reprodução/Twitter - 15.05.2022 Payton Gendron foi preso após ataque a tiros que matou dez pessoas em Buffalo, no estado americano de Nova York

A Suprema Corte americana decidiu nesta quinta-feira (21) que 'exigir que as pessoas demonstrem necessidade específica para portar arma tendo que obter uma licença específica para portar arma em público seria uma violação ao direito da Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

A votação teve um resultado de 6 votos favoráveis e 3 votos contrários , vencendo a maioria conservadora dos magistrados do tribunal. Nos EUA cerca de um quarto da população será afetada pela decisão. O que deve aumentar o número de pessoas com porte de armas legais nas ruas das maiores cidades do país como Nova York, Los Angeles e Boston.

"Chocante, absolutamente chocante que eles tenham tirado nosso direito de ter restrições razoáveis. Nós podemos ter restrições a liberdade de expressão. Você não pode gritar palavras sujas em um teatro lotado por exemplo, mas de alguma forma não podemos colocar restrições na Segunda Emenda [da Constituição]?", disse a governadora do Estado Nova York, Kathy Hochul .



Essa é primeira grande decisão do tribunal sobre armas em mais de uma década no país. A decisão acontece exatamente no momento em que o Congresso atua ativamente na legislação sobre armas , após os recentes tiroteios em massa no Texas, Nova York e Califórnia . As decisões da Suprema Corte americana sobre armamento, respectivamente nos anos de 2008 e 2010 , estabeleceram um direito nacional de manter uma arma em casa para autodefesa . A questão que o tribunal enfrentou hoje é sobre o direito de portar uma arma fora de casa.



Nova York havia exigido que qualquer pessoa que solicitasse uma licença de porte de arma oculta primeiro apresentasse o que seria de um " razão adequada " para o pedido. Então as corte do estado Nova York entenderam que isso poderia significar que alguém precise 'demonstrar uma necessidade especial de se defender', o que entraria em conflito com o direito de defesa de cada cidadão americano. Para os juízes, existem leis restritivas semelhantes na Califórnia, Havaí, Maryland, Massachusetts, Nova Jersey e Rhode Island. O presidente Joe Biden disse que esses estados podem ser afetados por uma decisão contra Nova York, enquanto que a oposição alerta para um aumento na violência nas ruas. O prefeito de Nova York, Eric Adams , acredita que há muitos riscos em suspender as restrições.

Legislação

A lei de porte oculto de Nova York está em vigor desde 1913 e diz que, para portar uma arma escondida em público para autodefesa , uma pessoa que solicita uma licença deve demonstrar “causa adequada” , uma necessidade real de portar a arma. Quando as autoridades locais emitem uma licença de porte de arma, ela é irrestrita , o que permite a pessoa carregar uma arma em qualquer lugar não proibido por lei . A opção de licença é restrita, permitindo carregar uma arma apenas eterminadas circunstâncias, o que pode incluir o porte de uma arma para caça , clube de tiro ou porte em viagens em regiões longe da cidade.