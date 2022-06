Reprodução/Twitter - 20.06.2022 O tiroteio durante um festival de rua em U Street, na cidade de Washington, nos Estados Unidos

Um adolescente de 15 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um tiroteio durante um festival de rua em U Street, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, neste domingo. Conforme a polícia, o evento "Moechella" não tinha autorização para ser realizado.

AGAIN. Police are reporting multiple people shot at the location of the HBCU festival Moechella in Washington, DC, to celebrate Juneteenth. pic.twitter.com/oVYtQ50a3g — Shannon Watts (@shannonrwatts) June 20, 2022

Em entrevista coletiva realizada à noite, o chefe da Polícia Metropolitana de Washington, Robert Contee, disse que várias centenas de pessoas se reuniram no “evento não permitido” e a polícia foi para o local com o objetivo de interromper o festival após o registro de uma briga. Outro incidente no mesmo dia levou várias pessoas a serem pisoteadas e feridas. Uma arma de fogo foi apreendida após o segundo incidente. Mais tarde, tiros foram disparados na multidão. Entre os quatro baleados, há um policial, que foi levado para o hospital com as outras duas vítimas que resistiram aos ferimentos.

Teen killed, 3 adults shot at Moechella festival in Washington DC pic.twitter.com/Vepj3vs068 — Ronald Kelly (@RonK3l) June 20, 2022

"Certamente queremos garantir que as pessoas sejam responsabilizadas quando realizam eventos não permitidos em nossa cidade. Esse é um dos motivos", disse Contee, conforme o portal USA Today.

A identidade das vítimas não foi divulgada. A polícia informou ainda que "várias" armas de fogo foram apreendidas no local, incluindo uma que pertencia a um dos baleados.

A prefeita Muriel Bowser também fez um pronunciamento sobre o caso:

"Temos uma criança que foi morta hoje em um evento que não teve nenhum planejamento adequado. Precisamos de alguma responsabilidade aqui", ressaltou.

De acordo com a página do Instagram de Moechella, o evento foi idealizada como uma “manifestação pacífica” no feriado de Juneteenth, que marca o fim da escravidão nos EUA e foi realizado em U Street por ser um distrito historicamente habitado pela população negra na capital do país.O festival também celebrava o go-go, um gênero de música que se originou e ainda é popular em Washington.

