As forças israelenses fizeram um ataque aéreo contra a Faixa de Gaza nesta terça-feira (19) em retaliação ao lançamento de um foguete contra o país, informou o grupo islâmico Hamas.

A ação militar ocorreu na parte sul do território palestino e organizações armadas da região atiraram contra os aviões de Israel. "Parabéns aos homens da resistência que enfrentaram os caças com a nossa defesa antiaérea", acrescentou ainda o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, dizendo que Israel atacou "áreas vazias".

Por sua vez, o exército israelense informou que o ataque foi realizado "como represália" e que os jatos do país "atingiram as fábricas de armas da organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza".

O clima de tensão entre as partes está aumentando consideravelmente nas últimas semanas com atentados de homens palestinos contra israelenses - que já causaram várias mortes.

E a ação desta terça ocorre após os confrontos violentos do último fim de semana, que deixaram cerca de 170 feridos de ambos os lados, na área próxima e interna da Esplanada das Mesquitas, terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. O local também é chamado de Monte do Templo, considerado o mais sagrado para os judeus.

