Droga do tipo GBL, uma espécie de "ecstasy" conhecida como "droga de estupro"

Um brasileiro e um italiano foram detidos nesta sexta-feira (17) na cidade de Ragusa, na região da Sicília, por posse de droga do tipo GBL, uma espécie de "ecstasy líquido" conhecida como "droga de estupro".

Os dois cidadãos foram detidos pela Esquadra Móvel de Ragusa em duas operações policiais distintas, coordenadas pelo Ministério Púbico, com base em uma investigação no território.

As autoridades da Seção Antidrogas apreenderam alguns frascos lacrados com rótulos industriais, contendo 1,6 litro de uma substância líquida clara, cuja análise indicou ser gama-butirolactona.

Digerido na água, o GBL se transforma em GHB no organismo, substância conhecida no Brasil como "Boa Noite Cinderela".

Pequenas quantidades são suficientes para provocar efeitos hipnóticos, sedativos, dissociativos no usuário, em um tempo máximo de 10 minutos.

Por causa de suas características, a droga é definida como uma "droga de estupro", pois também é utilizada por criminosos para cometer violência sexual. Além disso, após o organismo metabolizar a substância, o GBL causa amnésia intensa, uma sensação de perda, tontura e confusão.

