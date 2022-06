Tânia Rêgo / Agência Brasil - 08/05/2020 Papa Francisco diz que não irá a Kiev, capital da Ucrânia

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira a primeira divulgação detalhada de seu principal fundo financeiro, o fundo Peter's Pence, que tem objetivo de ajudar o papa a administrar a Igreja. De acordo com o balanço de 2021, os pagamentos para o fundo chegaram a 46,9 milhões de euros. Em comparação com os números publicados anteriormente, a arrecadação teve uma queda de 15% em relação a 2020, que por sua vez diminuiu 18% em relação a 2019. A redução em 2015-2019 foi de 23%.

O fundo é composto de renda de uma coleção feita em dioceses católicas romanas em todo o mundo uma vez por ano, contribuições individuais e heranças e legados.

Para o ministro da Economia do Vaticano, padre Antonio Guerrero, o declínio de 2020-2021 está condicionado, pelo menos em parte à pandemia de Covid-19 quando muitas igrejas foram fechadas. Em detalhes, o fundo revela que cerca de 55,5 milhões de euros foram ​​para cobertura de custos dos escritórios do Vaticano e suas embaixadas em todo o mundo, como sua estrutura de comunicação e suas igrejas locais.

Ainda foi apresentado, um investimento de cerca de 10 milhões de euros à 157 programas de assistência social como programas para ajudar pessoas em situação de risco, famílias afetadas por desastres naturais e guerras em sua maioria dos projetos executados na África.

