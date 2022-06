Reprodução Meme de striper brasileiro interrompeu audiência sobre corrupção no governo peruano

Um vídeo do stripper brasileiro Ricardo Milos, que virou meme em 2018, interrompeu uma audiência virtual sobre corrupção no governo peruano de Pedro Castillo, nesta quarta-feira.

As imagens tomaram a tela da audiência no momento em que o procurador Samuel Rojas apontava os motivos pelos quais o presidente Castillo deveria ser investigado. A audiência estava sendo transmitida nas redes sociais do judiciário peruano.

"Estão nos mostrando imagens muito sugestivas", comentou Rojas ao ser interrompido pela dança do brasileiro.

Abogado de Castillo comparte video de stripper Ricardo Milos bailando en plena audiencia #FueraCastilloFuera pic.twitter.com/R7AW42zXXz — Quítate El Sombrero (@QuitateSombrero) June 15, 2022

A Suprema Corte peruana analisa se Castillo será ou não investigado por participação em um esquema de corrupção, que envolveria seu ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva. Silva atualmente é considerado um foragido da justiça.

O vídeo do striper foi transmitido pela conta "Assistência Estúdio Espinoza Ramos". Espinoza Ramos é o advogado de Castillo no caso e que pede para que a investigação não tenha prosseguimento.

O advogado nega que o vídeo tenha sido transmitido de uma conta associado ao seu trabalho. Segundo ele, o caso demonstra a vulnerabilidade do sistema virtual do judiciário peruano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.