ONU Bachelet durante sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra

Michelle Bachelet, alta comissária de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou na abertura do Conselho de Direitos Humanos nesta segunda-feira, em Genebra, na Suiça, que está preocupada com as ameaças crescentes a ambientalistas e indígenas no país.

"No Brasil, estou alarmada por ameaças contra defensores dos Direitos Humanos e ambientais e contra indígenas, incluindo a contaminação pela exposição ao minério ilegal de ouro", disse.

"Peço às autoridades que garantam o respeito aos direitos fundamentais e instituições independentes", completou.

Sem mencionar casos específicos, ela ainda comentou os ataques a políticos, especialmente negros e LGBTQIA+, e casos de violência e racismo.

Bachelet pediu para que as eleições sejam "justas e transparentes", e que "não haja interferências de nenhuma parte para que o processo democrático seja alcançado".