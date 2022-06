Reprodução Processo de rompimento está previsto para 2025





A ministra de Assuntos Constitucionais da Jamaica , Marlene Malahoo Forte, declarou ao parlamento do país nesta quinta-feira que o processo de reforma constitucional que pode levar ao rompimento da ilha caribenha com a monarquia britânica oficialmente já começou.

Ao final desse processo, previsto para 2025, a Jamaica poderá se tornar uma república e deixar de ter Elizabeth II como rainha.

De acordo com Marlene Forte, o rompimento irá se dar em etapas e precisará contar com a maioria dos votos das duas casas do congresso jamaicano. Os jamaicanos também serão convocados a participarem de um referendo para decidir a questão.





Na fala para o parlamento jamaicano desta quinta-feira, a ministra delineou o calendário da reforma constitucional. Um comitê será montado nos próximos meses para analisar a constituição do país, datada de 1962. Segundo o jornal jamaicano The Gleaner, Marlene Forte pediu ao líder da oposição que indique dois nomes para compor o comitê:

“O objetivo é, em última análise, produzir uma nova Constituição da Jamaica, promulgada pelo Parlamento da Jamaica, para estabelecer a República da Jamaica como uma república parlamentar, substituindo a monarquia constitucional e afirmando nossa autodeterminação e herança cultural”, disse a ministra.

No final de 2021, a ilha caribenha de Barbados rompeu com a monarquia britânica. Barbados justificou o rompimento dos laços com Elizabeth II como um sinal de confiança e uma forma de finalmente romper com os demônios de sua história colonial.

*Com informações de agências internacionais

