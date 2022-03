Reprodução 24.03.2022 Andrew Holness (à esq.) e Príncipe William (à dir.) reuniram na Jamaica na 4ª feira (23.mar)

Nesta quarta-feira (23), o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, recebeu o príncipe William e a duquesa Kate na ilha do Caribe, que já foi colônia do Reino Unido. Na reunião, Holness disse a eles que a Jamaica quer ser “independente” e elucidar assuntos “não resolvidos”.

A chegada da realeza foi marcada por momentos polêmicos e protestos no desembarque do casal real. Houve uma série de manifestações na sede do comissariado britânico em Kingston, capital jamaicana. Os manifestantes pedem que a coroa britânica pague indenizações pela escravidão. William não comentou sobre o assunto em seu discurso.

A Jamaica se tornou independente em agosto de 1962. A ilha integra o Commonwealth, grupo de nações que ainda fazem parte da chamada Comunidade Britânica. Criado pelo império britânico em meados do século 20, o grupo tem a rainha Elizabeth 2ª como chefe de Estado desde 1952, quando ela assumiu o trono há 70 anos.

Em 2021, a ex-colônia inglesa de Barbados se separou do Reino Unido e elegeu a governadora-geral da ilha, Sandra Mason.

