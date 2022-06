Reprodução/Instagram (@_andrehack) 6.6.2022 O soldado voluntário brasileiro André Hack Bahi, em imagem retirada de um vídeo que publicou no Instagram

O governo brasileiro confirmou, nesta quinta-feira, a morte do brasileiro André Luis Hack Bahi , que estava na guerra da Ucrânia contra a Rússia como voluntário. Em nota, o Itamaraty informou ter recebido a informação sobre o falecimento da Embaixada do Brasil em Kiev.

Na nota, o Itamaraty informa que o brasileiro morreu “em decorrência do conflito” em território ucraniano. E destaca que mantém contato com os familiares para prestar “toda assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.



“Assim como tem feito desde o começo do conflito, o Itamaraty continua a desaconselhar enfaticamente deslocamentos de brasileiros à Ucrânia, enquanto não houver condições de segurança suficientes no país”, enfatiza o órgão no comunicado.

