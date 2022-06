Ansa Destruição na cidade de Severodonetsk

A Rússia afirmou nesta terça-feira (7) que as áreas residenciais de Severodonetsk, na província ucraniana de Lugansk, já foram totalmente conquistadas.

Segundo o ministro russo da Defesa, Sergey Shoigu, as tropas de Moscou continuam os "esforços para retomar a zona industrial e as localidades nas proximidades".

"As áreas residenciais de Severodonetsk foram completamente libertadas", declarou o ministro, acrescentando que uma ofensiva está em curso no município vizinho de Popasna.

De acordo com Shoigu, 97% do território da província de Lugansk já está sob controle russo. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a intensidade dos combates transformou Severodonetsk em uma "cidade morta".

Assim como a província vizinha de Donetsk, Lugansk integra o Donbass, região geográfica de maioria étnica russa e cuja soberania é defendida por Moscou, e é palco de conflitos separatistas desde 2014.

