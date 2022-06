Pixabay Bandeira do Iraque

Um geólogo britânico foi condenado a 15 anos de prisão após ser considerado culpado pelo crime de contrabandear antiguidades, em Bagdá, capital do Iraque, nesta segunda-feira. Jim Fitton, de 66 anos, fazia parte de uma expedição arqueológica. Ele irá recorrer da sentença, segundo seu advogado Thair Soud.



"Meu cliente não merece essa punição. As antiguidades que foram encontradas com ele eram pedras e pedaços de cerâmica quebrada que não tinham valor material ou arqueológico", disse Soud ao jornal britânico The Guardian.

A mala de Fitton continha 10 fragmentos arqueológicos. Outras duas pedras estavam com o alemão Volker Waldmann, que acabou sendo absolvido. Segundo o alemão, os artefatos foram entregues a ele pelo próprio britânico.

Tanto Fitton quanto Waldmann alegaram terem agido de boa fé, já que não saberiam que retirar artefatos arqueológicos do país era crime. Os dois estavam presos desde o dia 20 de março deste ano.



"Para um homem da idade de Jim, 15 anos em uma prisão iraquiana é o equivalente a uma sentença de morte", disse Sam Tasker, genro do condenado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.