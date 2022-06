Reprodução - 07.06.2022 Desaparecimento de indigenista e jornalista inglês foi destaque na imprensa internacional

O desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e o jornalista inglês Dom Phillips , no Vale do Javari, na Amazônia, repercutiu na imprensa internacional. Os dois desapareceram no domingo quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte.



Reprodução - 06/06/2022 O Indigenista Bruno Araújo e o jornalista Dom Phillips

No jornal inglês The Guardian, onde Philips escrevia, uma reportagem foi publicada com o título "Temor pela segurança de jornalista britânico na Amazônia". O texto chama atenção para as ameaças recebidas por Bruno Pereira, que ocupava a função de guia na viagem a "um dos cantos mais remotos da Amazônia", segundo o jornal.

A BBC também fez uma matéria sobre o desaparecimento da dupla. A reportagem afirma que a região do Vale do Javari tem sido alvo de garimpeiros, madeireiros e pescadores ilegais. O canal de televisão britânico destacou também um tweet do ex-presidente Lula sobre o desaparecimento dos dois, em que o petista diz esperar que eles "sejam encontrados logo, que estejam bem e em segurança."



Segundo o canal de televisão Sky News, o alerta do desaparecimento foi dado por líderes indígenas locais, diante da demora de Phillips e Pereira em chegarem a Atalaia do Norte, após uma parada na comunidade São Rafael.



O americano The Washington Post relembrou a morte do indigenista Maxciel Pereira dos Santos, funcionário da Funai, a maior cidade da região.

A agência de notícias AFP destacou o pedido feito pelo cunhado de Phillips nas redes sociais para que o britânico seja encontrado. "Imploramos às autoridades brasileiras que enviem a Guarda Nacional, Polícia Federal e todos os poderes à sua disposição para encontrar nosso querido Dom", escreveu Paul Sherwood.

O canal de televisão Al Jazeera se referiu ao brasileiro Bruno Pereira como "um dos maiores especialistas do Brasil em tribos isoladas". Ainda segundo o texto, o Ministério das Relações Exteriores britânico disse estar em contato com as autoridades brasileiras.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.