Reprodução/Twitter Rússia ataca parte da cidade de Severodonetsk, área importante em Lugansk, no leste da Ucrânia

A polícia ucraniana informou neste domingo (5) que um bombardeio russo atingiu a sede de distribuição de ajuda humanitária na cidade de Lysychansk, na região de Lugansk.

Segundo o jornal "The Guardian", as autoridades divulgaram vídeos mostrando as consequências da ofensiva. Nas imagens também é possível ver edifícios administrativos e residenciais danificados e estradas.

Mais de 40 pessoas viviam permanentemente no prédio, mas até o momento não foram fornecidas informações sobre possíveis vítimas.

A cidade permanece no centro da ofensiva russa, que tenta assumir o controle do Donbass, região sob controle parcial de separatistas pró-russos desde 2014.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, as forças ucranianas estão se retirando de Severodonetsk e nos combates perderam até 90% de seus militares em algumas unidades.

Enquanto isso, Kiev afirma estar lutando para reconquistar o território. As tropas russas "conseguiram entrar na cidade e controlar boa parte dela, dividindo-a em duas. Mas nossos soldados conseguiram se reposicionar, construir uma linha de defesa", comentou o prefeito, Olexandre Striouk.

Segundo o governador regional, as forças russas perderam terreno em Severodonetsk e precisaram recuar pelo menos 20%.

Em um vídeo na noite de sábado(4), o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou sobre os combates nas ruas de Severodonetsk, "A situação em Severodonetsk, onde os combates de rua continuam, está extremamente difícil", disse Zelensky, condenando "os ataques aéreos, a artilharia e os constantes lançamentos de mísseis".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.