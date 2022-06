PMDF/Divulgação - 02.06.2022 Homem espera mulher dormir e corta cabelo dela no DF

Um homem de 29 anos foi preso após ter cortado o cabelo da companheira, de 23 anos, na Vila São José, em São Sebastião (DF). Ele esperou a vítima dormir para atacá-la e ameaçá-la de morte. À polícia, ele alegou que acreditava que ela o havia traído.

Os dois foram levados à 30ª DP, onde um boletim de ocorrência foi registrado como injúria e ameaça sob a lei Maria da Penha. Na delegacia, a vítima relatou aos policiais que estava dormindo, quando sentiu alguém mexendo na cabeça. Ao acordar, viu o marido cortando seu cabelo com a tesoura. Na residência do casal, a polícia apreendeu a tesoura e os tufos de cabelo, que estavam embaixo da cama e no colchão.

Após a prisão, o homem passou por audiência de custódia, no último domingo, e a Justiça determinou a soltura, sendo proibido aproximação com a vítima.

