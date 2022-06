Reprodução/Ansa - 18.04.2022 Mariupol está cada vez mais controlada por tropas russas

O presidente Volodymyr Zelensky afirmou nesta quinta-feira (2) que as tropas da Rússia ocupam atualmente 20% do território da Ucrânia.

Em discurso por vídeo no Parlamento de Luxemburgo, o mandatário disse que cerca de 2,6 mil centros habitados precisam ser libertados das forças russas.

"Hoje, cerca de 20% do nosso território está sob controle dos ocupantes", declarou Zelensky.

A Rússia já conquistou a província de Kherson, no sul da Ucrânia, partes da vizinha Zaporizhzhia e agora avança no Donbass, área do leste do país onde ficam as províncias de Donetsk e Lugansk.

Essas duas regiões têm maioria étnica russa e já abrigavam conflitos separatistas desde 2014. Agora, no entanto, Moscou estabeleceu como objetivo prioritário a conquista da totalidade dos territórios dessas províncias.

Um dos principais palcos dos combates é Severodonetsk, último obstáculo para a Rússia reivindicar a tomada de Lugansk. De acordo com o governador da província, Sergey Gaidai, as forças invasoras já controlam cerca de 80% da cidade.

"O Exército russo destruiu quase todo o Donbass e quer continuar matando. O Donbass era um dos principais centros industriais da Europa, agora está simplesmente devastado", reforçou Zelensky em seu discurso ao Parlamento de Luxemburgo.





