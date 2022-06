Brenno Carvalho/Agência O Globo - 19.05.2022 Junho terá nova onda de frio no meio do mês, diz meteorologista

Uma massa de ar frio polar deverá chegar à região centro sul do Brasil em meados de junho, entre os dias 9 e 16, jogando para baixo as temperaturas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

No entanto, segundo o meteorologista Marcio Cataldi, da Universidade Federal Fluminense (UFF), o mês como um todo deve ser menos frio que maio.

"Teremos uma queda bem acentuada na temperatura, tanto na mínima quanto na máxima. Até lá as temperaturas não devem baixar muito e o restante do mês não deve ser tão frio", disse Cataldi.

O mês de maio deste ano foi considerado atípico pelos especialistas, com temperaturas mais baixas que o normal.

Segundo Cataldi, a distância temporal até a data da chegada da massa de ar frio polar torna difícil precisar o quão grande será a queda de temperatura.

"Então, se considerar o Alto da Boa Vista, pode chegar a uma mínima de uns 12 a 13 graus, e a máxima deve cair bem, ficando entre 20 e 22", diz o professor, ressaltando possibilidade desses números variarem, para cima ou para baixo.

