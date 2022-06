Reprodução Homem abriu fogo em um hospital de Tulsa, nos Estados Unidos

Um atirador invadiu um hospital loclaizado na cidade de Tulsa, no Estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, e matou ao menos três pessoas nesta quarta-feira (1). Policiais locais afirmam que o criminoso foi morto após o tiroteio.

A cena foi descrita pelos policiais, segundo a imprensa local, como "catastrófica". O St. Francis Health System bloqueou seu campus por causa da situação no Natalie Medical Building. O edifício Natalie abriga um centro cirúrgico ambulatorial e um centro de saúde da mama.

"Temos vários andares... com centenas de quartos e centenas de pessoas dentro do prédio. Estamos tratando isso como uma cena catastrófica", afirmou o capitão Richard Meulenberg ao canal de televisão CNN.

A polícia de Tulsa atendeu a um chamado nesta tarde sobre a presença de um homem munido de um rifle em um prédio do St. Francis Hospital.

No momento, policiais vasculham o prédio do hospital a procura de outras possíveis ameaças.

O presidente Joe Biden esteve na cidade de Tulsa nesta quarta-feira para participar de uma cerimônia que lembrou os 101 anos do massacre de Tulsa, quando um grupo de supremacistas brancos atacou um bairro negro da cidade.

