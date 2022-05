Alan Santos/Presidência - 16/02/2022 O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta o presidente russo, Vladimir Putin, durante visita a Moscou

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou esta segunda-feira condolências pela morte de 91 pessoas em consequência das chuvas que atingem o Nordeste brasileiro, sobretudo em Pernambuco. A mensagem foi encaminhada por meio de um telegrama endereçado ao chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro (PL).

"Receba nossas mais profundas condolências pelas trágicas consequências das chuvas fortes e inundações nos estados do Nordeste de seu país", disse Putin, no telegrama. A mensagem foi publicada no site do Kremlin.

O presidente russo acrescentou no comunicado que a Rússia compartilha "o pesar daqueles que perderam entes queridos como resultado do desastre generalizado".

