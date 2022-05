Ansa Destruição na cidade de Severodonetsk

O Exército da Rússia entrou nesta segunda-feira (30) em Severodonetsk, importante cidade da província ucraniana de Lugansk e que está sob intenso assédio desde que Moscou passou a se concentrar na tomada do Donbass.

"Os russos estão avançando em direção ao centro da cidade. Os combates continuam, e a situação é muito difícil", afirmou no Telegram o governador de Lugansk, Sergey Gaidai. "Os soldados russos mortos não são levados embora, e o odor de decomposição tomou a zona", acrescentou.

De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas invasoras já se consolidaram na periferia nordeste e sudeste de Severodonetsk. "O Exército está fazendo de tudo para rechaçar a ofensiva", afirmou o presidente Volodymyr Zelensky em seu último vídeo.

A cidade é uma das mais importantes da província de Lugansk, que, junto com a vizinha Donetsk, integra o Donbass, região geográfica de maioria étnica russa e cuja soberania é defendida por Moscou.

No último fim de semana, a Rússia já havia conquistado o município de Lyman, em Donetsk, e agora também mira as cidades vizinhas de Sloviansk e Kramatorsk, principais centros urbanos da província que ainda estão sob domínio ucraniano. (ANSA)

