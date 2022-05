Reprodução / YouTube Tesla Modely Y pega fogo com motorista dentro no Canadá

Autoridades canadenses estão investigando a causa de um incêndio em um Tesla Model Y que forçou o motorista a quebrar a janela para sair do veículo em Vancouver. O carro, da empresa do bilionário Elon Musk , pegou fogo próximo a um semáforo após ter a energia cortada com o condutor dentro.

Segundo a CTV News Vancouver , Jamil Jutha estava dirigindo em direção à Mountain Highway, por volta das 10h da sexta-feira da última semana, quando o veículo comprado há apenas oito meses desligou repentinamente e perdeu energia para todos os componentes eletrônicos. As portas e janelas foram trancadas de imediato.

Com a fumaça invadindo o carro, o motorista decidiu chutar a janela para escapar. Ele pediu ajuda a trabalhadores de construção civil, que estavam no local, para isolar a área devido ao risco de explosão.

A agência canadense de segurança automotiva, Transport Canada, disse em comunicado que notificou a Tesla e está trabalhando em uma "inspeção conjunta no veículo para determinar a causa do incêndio".

A Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA disse, de acordo com a Reuters , que “está ciente do incidente e entrou em contato com o fabricante para obter informações”.





"Eu literalmente parei no semáforo, coloquei a seta para esquerda e, de repente, o aviso: ’Erro! Erro!’ Então, eu vejo a fumaça e fico tipo, meu Deus, o que é isso?! Não consegui nem abrir, é tudo elétrico, então parou tudo. A porta não conseguia abrir, eu não conseguia abaixar a janela, então eu apenas disse: ‘Tudo bem, eu vou chutá-la’", disse Jutha em um vídeo.

Este não é o primeiro incidente envolvendo a Tesla. No ano passado, o governo americano iniciou uma investigação sobre o sistema de assistência ao motorista da empresa, conhecido como Autopilot, após uma série de colisões com veículos de emergência estacionados.

