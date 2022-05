Reprodução/Twitter Bolsonaro Bolsonaro e Musk se encontraram nesta sexta-feira (20) em São Paulo





Durante encontro com o Elon Musk nesta sexta-feira (20) em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o contato com o empresário representa o "início de um namoro" entre os dois.

De acordo com o chefe Executivo do país, a sua relação com o homem que está em negociações para comprar o Twitter tende a crescer cada vez mais devido ao fato de Musk também ter o objetivo de alterar a regulamentação dos seus empreendimentos.

“É a primeira vinda aqui, o primeiro contato. É o início de um namoro. Tenho certeza que vai acabar em casamento brevemente. É uma questão bastante objetiva, que [Musk] quer concretizar os seus sonhos de forma mais rápida possível”, afirmou Bolsonaro.

"Quando ele anunciou a compra do Twitter, para nós foi como um sopro de esperança. A liberdade é a semente para o futuro", disse o presidente no discurso em encontro com empresários que integram o projeto Conecta Amazônia.





O pré-candidato do PL para a reeleição ainda exaltou Elon Musk chamando o empresário de "mito da liberdade", destacando que a passagem dele no Brasil impactará para sempre o país.

Em sua conta oficial do Twitter, Bolsonaro destacou que, além de tecnologia, o contato com Musk teve também o objetivo de tratar da preservação da Amazônia.

-Conversei há pouco com @elonmusk , que visita o Brasil a convite do Ministro @fabiofaria . Entre outros assuntos, tratamos de conectividade, investimentos, inovação e o uso da tecnologia como reforço na proteção de nossa Amazônia e na realização do potencial econômico do Brasil. pic.twitter.com/mijIdgvJS5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 20, 2022





