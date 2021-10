Reprodução Após fortes chuvas, Índia e Nepal registram mais de 100 mortes

A Índia registrou ao menos 85 vítimas que faleceram em decorrência das enchentes e dos deslizamentos de terra nos últimos dias. No Nepal, foram 31 óbitos - além dos 43 desaparecidos. As informações são do portal G1.

No estado de Uttarakhand, norte da Índia, 46 pessoas perderam a vida e outras 11 encontram-se desaparecidas. Já na parte sul do país, em Kerala, foram 39 mortes. No Nepal, vizinho do território indiano, uma autoridade do país ressaltou que "nos últimos três dias houve 31 mortes" e "43 pessoas estão desaparecidas".





Ainda não há uma definição sobre o número de mortes e a tendência é de que outras vítimas sejam encontradas. A expectativa é de que as chuvas continuem nos próximos dias. O Departamento de Hidrologia e Meteorologia do Nepal ressaltou que "há chances de chuvas fortes em alguns lugares e neve de leve a moderada nas áreas montanhosas do leste".