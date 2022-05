Reprodução: Google Maps Tiroteio ocorreu na Robb Elementary School

Um atirador matou 14 alunos e um professor em um ataque a tiros nesta terça-feira (24) em uma escola primária na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, segundo disse o governador Gregg Abbott.

Abbott disse que o atirador era um jovem de 18 anos que havia abandonado seu veículo e entrado na escola com um revólver e possivelmente um rifle.

"Ele atirou e matou horrivelmente, incompreensivelmente, 14 alunos e matou um professor", disse o governador, acrescentando que o atirador foi morto.

Até o momento, porém, o Hospital Memorial de Uvalde, para onde teriam ido a maioria das vítimas, relatou apenas duas crianças mortas e outras 14 feridas. Já o Departamento de Polícia de Uvalde em sua última atualização havia informado que o suspeito do ataque estava sob custódia policial.





Mais cedo, o hospital informara que "vários" alunos da escola, a Robb Elementary School, estavam sendo tratados na sala de emergência.

Outro hospital, o University Health em San Antonio, disse que havia recebido dois pacientes do ataque: uma menina de 10 anos e uma mulher de 66. Ambas estavam em estado crítico, segundo o hospital.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o presidente Joe Biden foi informado sobre o tiroteio enquanto retornava de sua viagem à Ásia.

"Suas orações estão com as famílias impactadas por este terrível evento, e ele falará esta noite quando voltar à Casa Branca", disse a porta-voz.

Uvalde é uma cidade pequena do Texas, com cerca de 16 mil habitantes e a cerca de 270 quilômetros de Austin, a capital do estado.

(Esta reportagem está sendo atualizada)

