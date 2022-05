Reprodução/Twitter Barco com imigrantes vira e deixa mais 75 desaparecidos na Tunísia

Setenta e cinco pessoas estão desaparecidas depois que um barco lotado de imigrantes afundou na Tunísia nesta quarta-feira. A informação foi divulgada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) e uma autoridade de segurança local. Uma pessoa morreu e outras 30 foram resgatadas da embarcação que partiu de Zawara, na Líbia, e afundou na costa de Sfax.

Segundo a OIM, agentes da guarda costeira e Cruz Vermelha também estão atuando na operação e atendendo os sobreviventes.

Nos últimos meses, dezenas de pessoas morreram afogadas na costa da Tunísia, com um aumento na frequência de tentativas de chegar à Itália. Conforme as autoridades locais, pelo menos 6.340 pessoas foram resgatadas no mar e devolvidas à Líbia desde o início do ano, incluindo 273 menores. Foram registrados 459 desaparecidos na rota de migração.

Centenas de milhares de pessoas fizeram a perigosa travessia do Mediterrâneo nos últimos anos. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) mostraram que mais de 123 mil migrantes chegaram à Itália em 2021, em comparação com mais de 95 mil em 2020.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.