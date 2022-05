Reprodução/Ansa - 16.03.2022 Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou nesta quarta-feira (25) um decreto que facilita a obtenção de cidadania por residentes das regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhzhia.

A medida modifica um decreto de 2019 que agilizava a concessão de cidadania russa para moradores de Donetsk e Lugansk, províncias do leste da Ucrânia que são palcos de conflitos separatistas desde 2014.

Kherson foi a primeira região ocupada pelas tropas da Rússia na invasão iniciada em 24 de fevereiro, enquanto Zaporizhzhia permanece parcialmente sob controle ucraniano, porém está quase totalmente cercada.

Habitantes dessas duas regiões terão um processo simplificado para obter a cidadania russa, incluindo a liberação das exigências de aprovação em uma prova de idioma, de comprovação de recursos financeiros suficientes e de ter vivido anteriormente na Rússia.

Ao longo da última madrugada, Zaporizhzhia foi alvo de ataques aéreos por parte de Moscou, que terminaram com um saldo de pelo menos um morto e três feridos. De acordo com o Kremlin, o bombardeio mirou instalações de uma empresa ucraniana, a Motor Sich, que produz motores para aviões militares.

Ao contrário de Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia não fazem parte do chamado "Donbass", cuja soberania é defendida pela Rússia, porém são essenciais para a estratégia de Moscou de estabelecer um corredor terrestre entre a Crimeia anexada e os territórios separatistas do leste da Ucrânia.

