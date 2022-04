Reprodução Polícia cerca shopping em Columbia

Ao menos 12 pessoas ficaram feridas após um tiroteio em shopping nos Estados Unidos. O caso aconteceu em Columbia, na Carolina do Sul. A polícia anunciou a prisão de três suspeitos.

A confusão teria iniciado com uma discussão, descartando a hipótese de atentado. As vítimas têm entre 15 e 73 anos.

Em publicação, a polícia afirmou que "pessoas ficaram feridas durante o incidente — elas estão recebendo atendimento médico. A extensão dos ferimentos é desconhecida no momento".

Imagens de veículos locais mostraram a evacuação do shopping. "Os policiais estão evacuando o shopping e deixando as pessoas em segurança", disse a corporação em publicação nas redes sociais.

