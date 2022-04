Reproducao / G1 Erupção do vulcão Tonga teve mais impacto que a bomba de Hiroshima

Em 15 de janeiro, aconteceu a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, localizado em Tonga, reino polinésio no Pacífico Sul. Deixando cinco mortos e um rastro de destruição, a erupção foi registrada por pesquisadores como o a maior do tipo no século até o momento.

De acordo com os cientistas, que analisaram com cuidado os dados coletados do Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, vulcão localizado a cerca de 30 km ao Sul-sudeste de Fonuafoʻou (também conhecido como Ilha Falcão), a explosão foi capaz de ejetar dez quilômetros cúbicos de material no ar, proporções consideradas gigantescas.

A nuvem de cinzas gerada pela erupção Hunga Tonga-Hunga Ha’apai alcançou metade do tamanho da França continental. A única outra catástrofe similar registrada pelo homem foi em 1991, do Monte Pinatubo nas Filipinas.

O relatório foi publicado nesta semana na Geophysical Research Letters. Ele aponta que o fenômeno “teve um impacto global” ao ejetar um enorme volume de cinzas e gases vulcânicos na atmosfera e gerar um tsunami que afetou muitos países do Pacífico.

“Este evento vulcânico também foi bem registrado por satélites modernos e instrumentos geofísicos terrestres”, indica o estudo.

Foi usado um algoritmo para analisar a dimensão do cataclisma, baseado em dados de outros estudos. O programa é responsável por classificar os eventos segundo o Índice de Explosividade Vulcânica (VEI).

O nível da escala vai até 8 - a explosão alcançou a marca 6, ou seja, de grande intensidade. Considerado raros pelos especialistas e podendo ocorrer uma vez a cada século, o evento destruiu 90% da ilha desabitada de Hunga Tonga Ha’apai.

Para se ter uma ideia, os especialistas explicaram que as explosões de nível 8 podem ser catastróficas para o planeta: poderiam liberar 100 vezes mais material na atmosfera que o vulcão de Tonga. Erupções como essas, entretanto, não acontecem há dezenas de milhares de anos, segundo os cientistas.

Algoritmos vulcânicos

Apesar da riqueza sem precedentes de dados científicos de alta qualidade, os principais parâmetros quantitativos da erupção vulcânica de Hunga Tonga, como seu tamanho em comparação com grandes erupções anteriores, não puderam ser estimados rapidamente com algoritmos de monitoramento “padrão”.

“Isso enfatiza a necessidade de desenvolver novas abordagens para análise de observações instrumentais” , afirmaram os pesquisadores.

Porém, os estudiosos reforçaram a eficácia do uso de um algoritmo na análise de eventos sísmicos, já que essas erupções ocorrem em locais remotos, onde faltam equipamentos de medição.

Eles acompanham esses fenômenos por meio de uma rede de estações de monitoramento capazes de captar reverberações sutis do solo. A novidade é que esses dados bastam para o algoritmo estimar o tamanho de uma erupção em apenas poucas horas.

Mais forte que bomba atômica

A NASA afirmou que a erupção do vulcão submarino perto de Tonga foi centenas de vezes mais poderosa que a bomba atômica de Hiroshima.

Cientistas do Langley Research Center analisaram dados do Satélite Ambiental Operacional Geoestacionário 17 da NOAA (GOES-17) e do Himawari-8 da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa (JAXA) , que operam em órbita geoestacionária e carregam instrumentos de imagem muito semelhantes.

A equipe calculou que a pluma da erupção vulcânica de 15 de janeiro subiu para 58 quilômetros (36 milhas) em seu ponto mais alto. Gás, vapor e cinzas do vulcão atingiram a mesosfera, a terceira camada da atmosfera.

Uma animação produzida pela Nasa mostrou uma visão da pluma de erupção de Tonga à medida que subiu, evoluiu e se dispersou ao longo de 13 horas, em 15 de janeiro de 2022. A animação foi construída a partir de observações infravermelhas adquiridas a cada 10 minutos pelo GOES-17 e Himawari- 8.

De acordo com essas observações, a explosão inicial subiu rapidamente da superfície do oceano para 58 quilômetros em cerca de 30 minutos. Pouco depois, um pulso secundário subiu acima de 50 quilômetros (31 milhas), depois se separou em três pedaços.

