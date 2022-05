Reprodução Projeto recebeu 85 votos a favor e 11 contra

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (19) um novo pacote de cerca de US$ 40 bilhões em ajuda militar e humanitária à Ucrânia, que enfrenta ataques da Rússia desde o dia 24 de fevereiro.

O projeto de lei recebeu 85 votos a favor e 11 contra e, agora, seguirá para a mesa do presidente americano, Joe Biden, para assinatura.

A medida inclui, entre outras coisas, US$ 20,1 bilhões em ajuda militar, US$ 8 bilhões em apoio econômico e mais de US$ 1 bilhão para os refugiados que tentam escapar da guerra.

A ajuda à Ucrânia tem sido um raro ponto de coesão no Congresso americano, com a maioria dos democratas e republicanos se unindo para auxiliar o governo de Volodymyr Zelensky.

Por várias semanas, Biden estava pedindo uma ajuda de US$ 33 bilhões para a Ucrânia, mas no início da semana os líderes legislativos acordaram em aumentar a assistência para aproximadamente US$ 40 bilhões.

Com a aprovação do novo pacote de ajuda à Ucrânia, o orçamento total dos EUA para o país sobe para quase US$ 54 bilhões, tendo em vista que, em março passado, o Congresso já havia liberado US$13,6 bilhões em auxílio ao governo ucraniano.

Na ocasião, Zelensky comparou o conflito de seu país com o ataque a Pearl Harbor e os atentados do 11 de setembro de 2001.

