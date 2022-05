Reprodução - 19.05.2022 George Bush durante um evento em Shanksville, nos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos George Bush, de 75 anos de idade, cometeu uma gafe na última quarta-feira (18), durante um discurso em Dallas, ao ter confundido a Ucrânia com o Iraque.

Ao se referir à guerra iniciada pela Rússia, o ex-chefe de Estado norte-americano descreveu erroneamente a invasão do Iraque como "brutal" e "injustificada".

"A decisão de um homem lançar uma invasão completamente injustificada e brutal no Iraque", disse Bush, que percebeu o equívoco logo na sequência. "Digo, na Ucrânia", corrigiu o ex-presidente republicano.

A gafe do ex-mandatário ocorreu em um evento do Bush Center, um instituto focado na formação de líderes, pouco depois de criticar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O ex-chefe de Estado atribuiu o erro à sua idade e a confusão causou uma gargalhada na plateia.

No início dos anos 2000, Bush era o presidente dos Estados Unidos e arquitetou a invasão ao Iraque, na época liderado pelo ditador Saddam Hussein, afirmando que a nação produzia armamentos de destruição em massa.

