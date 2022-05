Reprodução/Ansa - 06.05.2022 A siderúrgica Azovstal em Mariupol

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta segunda-feira (16) um acordo com a Ucrânia para a evacuação de feridos da siderúrgica Azovstal, último bastião da resistência na cidade de Mariupol .

"Após negociações com representantes das tropas ucranianas na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, chegou-se a um acordo para evacuar os feridos", disse a pasta.

De acordo com o ministério, foi instituído um cessar-fogo no perímetro da indústria e aberto um corredor humanitário. No entanto, os militares ucranianos feridos serão levados para um hospital em Novoazovsk, que está sob controle dos rebeldes pró-Rússia da autoproclamada República de Donetsk.

Além disso, um comandante dos separatistas disse que 10 combatentes da Ucrânia se renderam nesta segunda-feira, informação não confirmada por Kiev.

A Azovstal é o último bastião da resistência ucraniana em Mariupol, cidade estratégica para o objetivo de Moscou de estabelecer um corredor terrestre entre a Crimeia anexada e as regiões separatistas do Donbass.

