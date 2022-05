Reprodução: commons - 22/03/2022 António Guterres pede fim da guerra na Ucrânia

Nesta quarta-feira (11), o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), António Guterres, afirmou que o encerramento da guerra na Ucrânia não será imediato.

A avaliação de Guterres se assemelha à da diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Avril Haines. Para a diretora, a Rússia se prepara para a longa duração dos conflitos.

Guterres disse que o conflito russo-ucraniano não vai durar eternamente. “Vai chegar um momento em que haverá negociações de paz. Mas isso não será em um futuro imediato”, falou.

Nesta terça (10), em audiência no Senado norte-americano, a diretora de Inteligência Nacional disse que a Rússia não colocará um fim na guerra caso conquiste a região separatista de Donbass. De acordo com Haines, o presidente russo, Vladimir Putin, se prepara para uma guerra de longa duração e conta com a diminuição do apoio do Ocidente à Ucrânia.

Haines disse que a guerra pode “avançar em uma direção mais imprevisível” e deve haver escalada da violência. “Putin enfrenta um descompasso entre suas ambições e as atuais capacidades militares da Rússia”, falou.

Na avaliação da diretora, o líder russo poderia buscar “meios mais dramáticos” para concretizar seus objetivos. Entre eles, a imposição da lei marcial na Rússia e realização de novos testes nucleares como alerta ao Ocidente.

