Reprodução/Redes Sociais - 06.04.2022 Explosão atinge Hotel Saratoga, no centro de Havana, Cuba

O Ministério da Saúde de Cuba informou que o número de mortos devido à forte explosão ocorrida em um hotel na capital Havana subiu para 31 .

👉🏽Momento de la explosión Hotel Saratoga este viernes



👉🏽Camión de Gas, que abastecía el Hotel, acaba de ser extraído de los escombros, transmite en vivo Canal Caribe pic.twitter.com/HtHBKy5yL2 — Carlos Hernández Luján (@cvihdezlujan) May 6, 2022

De acordo com o último boletim divulgado pela pasta, pelo menos 24 pessoas continuam internadas, sendo elas 19 adultos e cinco crianças.

As autoridades cubanas especificaram que do total de mortos no incidente, 17 são do sexo masculino e 14 do feminino, além de quatro menores de idade, uma grávida e uma mulher de nacionalidade espanhola.

Mesmo que as esperanças de encontrar sobreviventes nos escombros do luxuoso hotel diminuam com o passar das horas, ainda são realizadas operações de resgate no local da tragédia.

No momento, as atividades das equipes de resgate estão concentradas na área subterrânea do edifício.

