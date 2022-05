Reprodução 9.5.2022 Trudeau e Zelensky se encontraram em Kiev no domingo

Em visita a Kiev neste domingo (8), o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou uma nova ajuda militar à Ucrânia. O encontro entre os mandatários não foi divulgada previamente por nenhum dos países.

“Hoje, estou anunciando mais assistência militar, câmeras de drones, imagens de satélite, armas pequenas, munição e outros apoios, incluindo financiamento para operações de desminagem”, afirmou o premiê canadense na entrevista a jornalistas na capital ucraniana.

De acordo com a nota divulgada pelo governo, Trudeau fará o envio de cerca de US$ 50 milhões em assistência militar. O Canadá também vai aplicar sanções a 40 indivíduos e 5 entidades russas ligadas a Moscou.

O primeiro-ministro visitou a cidade de Irpin. A região foi o centro disputado por tropas russas e ucranianas no mês de março. Com a proximidade diplomática entre os países, Trudeau anunciou a reabertura de sua embaixada em Kiev.

Para o Programa Mundial de Alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas), o Canadá oferecerá US$ 25 milhões para manter a segurança alimentar global e ajustar as tarifas das importações ucranianas.

Depois de discutirem assuntos da guerra, Zelensky e Trudeau participaram de uma reunião virtual com os líderes do G7, presidida pelo primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.