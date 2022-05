Reprodução/Twitter @PatronDsns Patron, cachorro que fareja bombas na Guerra da Ucrânia, ganha medalha do presidente Zelensky

O cachorro Patron, um Jack Russel especializado na detecção de explosivos que atua na guerra da Ucrânia , ganhou neste domingo uma medalha do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pelos serviços prestados no conflito. O animal de apenas dois anos e meio foi creditado por ajudar a encontrar mais de 200 bombas desde o início do conflito.

"Quero premiar os heróis ucranianos que já estão retirando minas de nossas terras. E junto com nossos heróis está o pequeno e maravilhoso Patron, que ajuda não apenas a neutralizar explosivos, mas também ensinar aos nossos filhos as regras de segurança necessárias em áreas onde há é uma ameaça de mina" disse o presidente Zelensky durante a cerimônia.

O tutor de Patron, Myhailo Iliev, estava na celebração, que também teve a presença do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que estava visitando a Ucrânia, e prometeu enviar mais armas e quipamento de segurança para o país invadido por tropas russas.

Conforme a BBC, Patron se tornou um símbolo de patriotismo ucraniano e aparece regularmente em vídeos e propagandas nos canais oficiais de redes social do país e em artes e ilustrações de fãs.

Patron, the legendary sapper dog, the mascot of the Chernihiv pyrotechnic squad. @PatronDsns pic.twitter.com/JDU2JbUH6z — 🇺🇦Bohdan | ボグダン (@bohdandj) April 30, 2022

O próprio mascote tem um perfil nas redes sociais com mais de 220 mil seguidores. Na publicação mais recente, "disse":

"Este dia ficará gravado em minha memória por toda a vida, porque neste dia o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, na presença do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau, concedeu ao meu tutor a Ordem da Corage grau III, e a mim a Medalha Por Serviço Prestado. Glória à Ucrânia e às Forças Armadas", informa a legenda do post.

*(com informações de agências internacionais)