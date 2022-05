Reprodução/Twitter @rxjef77 - 09.05.2022 Embaixador russo, Sergey Andreev, é atingido por tinta vermelha

O embaixador da Rússia na Polônia, Sergey Andreev, foi atacado com tinta vermelha durante uma cerimônia em Varsóvia , nesta segunda-feira (9), por ocasião do Dia da Vitória.

O incidente ocorreu quando o diplomata colocava flores no cemitério de soldados soviéticos na capital polonesa. Em determinado momento, um grupo de manifestantes arrancou as flores das mãos de Andreev e jogou tinta vermelha sobre ele.

Alguns deles carregavam bandeiras da Ucrânia, enquanto outros endossavam lençóis brancos com manchas vermelhas para simbolizar o sangue derramado pela guerra.

O Dia da Vitória relembra a rendição nazista para as tropas soviéticas na Segunda Guerra Mundial e virou ocasião para o regime de Vladimir Putin defender a invasão à Ucrânia.

A Polônia é o país que mais recebeu refugiados ucranianos desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, com cerca de 3,2 milhões de pessoas.

