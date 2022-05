Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 Tanques de guerra durante o desfile do 'Dia da Vitória' na Rússia

O desfile militar na Praça Vermelha em Moscou, na Rússia, em 9 de maio, comemora a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, durante muito tempo evento ocorreu ocasionalmente durante os anos da União Soviética no país. No entanto, o desfile foi resgatado, em 1995, pelo então presidente Boris Yeltsin, em comemoração dos 50 anos da vitória militar.

Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 Visão aérea da Praça Vermelha, onde militares desfilam durante o 'Dia da Vitória' na Rússia

Mas foi o atual presidentes Vladimir Putin, que a partir de 2008, fez com que o evento se tornasse anual.



Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cumprimenta presentes no evento

O desfile então se tornou uma demonstração de força das tropas russas e equipamentos militares, além de também ser a oportunidade de lembrar os sacrifícios da Segunda Guerra Mundial.



Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 Desfile do 'Dia da Vitória' na Rússia

Durante os combates na Segunda Guerra, mais de vinte e sete milhões de cidadãos soviéticos morreram, em que muitos consideram a maior perda em comparação a qualquer país, os russos chamam o ocorrido de 'Grande Guerra Patriótica'.

Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 Tanques durante o 'Dia da Vitória' na Rússia

O Dia da Vitória atualmente da identidade russa, com livros escolares e livros de história sempre focando na Rússia como libertadora da Europa na guerra contra o regime nazista.

Reprodução/Kremlin - 09.05.2022 Soldados em tanques durante o 'Dia da Vitória' na Rússia

No 77º aniversário da data, o país vive em uma guerra travada com o país vizinho, a Ucrânia, e usa frases como a 'luta contra os nazistas' para manter a narrativa de que os ucranianos, pessoas que também fizeram parte da antiga União Soviética se mantenham como 'culpados' pelos ataques russos.

