Reprodução - 22.04.2022 Ucrânia resgata 300 civis de siderúrgica em Mariupol, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou na noite de sábado (7) que mais de 300 civis foram resgatados desde o início da evacuação da siderúrgica Azovstal, em Mariupol.

"Sou grato às equipes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e das Nações Unidas por nos ajudarem a realizar a primeira fase da missão de evacuação da Azovstal", afirmou Zelensky.

Segundo ele, o contingente de 300 pessoas é formado por mulheres, idosos e crianças e foi resgatado ao longo dos últimos sete dias. O anúncio foi feito depois que a operação de evacuação foi interrompida antes do previsto devido à violação do cessar-fogo firmado com a Rússia, segundo Kiev.

Agora, de acordo com o líder ucraniano, os militares precisam ser salvos. "Há muitos soldados feridos a serem evacuados de Azovstal para Mariupol, mas vamos lutar até o fim", anunciou o comandante do Batalhão Azov, Denis 'Radis' Prokopenko, em uma entrevista coletiva online da siderúrgica sitiada.

Segundo o capitão Svyatoslav Kalina Palamar, vice-comandante do batalhão, "as forças russas continuam a bombardear a área e estão tentando invadir a usina". No entanto, ele acrescentou que não pôde confirmar que todos os civis foram evacuados do local.

"A rendição é inaceitável para nós".

Em nota à imprensa ucraniana, o Estado-Maior de Kiev informou que o exército russo também avançou na direção de Lyman e conquistou a periferia norte de Shandrygolov, na região de Donetsk.

"Na direção de Mariupol, as unidades de Moscou continuam a bloquear os combatentes ucranianos perto da fábrica de Azovstal e continuam o ataque com o apoio de artilharia de fogo e tanques. Em Slobozhansky, os russos tentam bloquear o avanço das tropas ucranianas em direção à fronteira nordeste de Kharkiv.

Hoje, o líder de investigação do departamento de polícia regional, Sergii Bolvinov, anunciou que Sofia, uma jovem de 13 anos que estava desaparecida há dois dias, depois que as tropas russas bombardearam veículos que evacuavam civis de Kharkiv, foi encontrada morta.

No local do ataque foram encontrados seis carros com buracos de balas e destroços, além de quatro corpos, cuja identificação é "impossível" devido aos seus estados.

Reino Unido - Neste domingo, o Reino Unido prometeu fornecer mais 1,3 bilhão de libras (cerca de 1,52 bilhão de euros) em ajuda militar e humanitária à Ucrânia, segundo publicação do jornal "The Guardian".

Com isso, os compromissos de gastos anteriores de Londres com o país quase dobrarão. "O ataque brutal de Putin não está apenas causando devastação incalculável na Ucrânia, mas também ameaçando a paz e a segurança em toda a Europa", disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em comunicado.