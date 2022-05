Divulgação: Centro de Detenção do Condado de Lubbock Delmer Orlando Ortiz Licona é acusado de abuso sexual

Um homem foi preso por ter sido pego nu na cama com uma menina de sete anos, na cidade de Lubbock, nos Estados Unidos. A vítima era filha de sua então namorada. Após o flagrante, a mãe da criança atropelou o suspeito com seu carro, mas ainda assim ele conseguiu fugir.

O caso aconteceu na madrugada de 8 de agosto do ano passado. Delmer Orlando Ortiz Licona, de 29 anos, foi flagrado com a menina na cama e, desde então, não havia comparecido para interrogatório da polícia nas vezes que foi requisitado.

Um mandado de prisão foi emitido para Licona e, em 3 de maio de 2022, ele foi registrado no Centro de Detenção do Condado de Lubbock, onde é mantido sem fiança. Ele é acusado de abuso sexual.

Flagrante

A mãe da vítima ligou para a polícia assim que fez o flagrante. "Acabei de encontrar meu namorado, que mora comigo, nu na cama com minha filha", afirmou a mulher, conforme o registro da chamada. E acrescenta: "por favor, se apresse, ele está fugindo".

Em seguida, a mulher coloca a criança no carro e começa a perseguir o suspeito em fuga. E então o atendente ouve um som alto que parecia com alguém atingido.

"Ele está no beco, acabou de entrar na frente do meu carro. Ele acabou de entrar na frente do meu carro, senhor", disse a mãe da vítima.

O atendente perguntou: "Você acabou de bater nele?"

A mulher respondeu: "Sim, ele pulou bem na frente do meu carro, ele pulou bem na frente do meu carro, senhor".

Apesar de ferido, Licona conseguiu escapar.

