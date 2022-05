Reprodução/O Globo Joe Biden em pronunciamento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira (6) mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia e informou que fornecerá munição de artilharia, radar e outros equipamentos. A informação foi anunciada pela Casa Branca.

O líder americano pediu para o Congresso dos EUA e aliados a continuarem garantindo o fluxo de armas para Kiev contra a invasão russa e ressaltou que sua "administração está quase sem fundos que podem ser usados para enviar ajuda militar à Ucrânia".

Em comunicado, Biden não especificou o valor do novo pacote, mas fez um apelo para o Congresso aprovar sua proposta de assistência de US$ 33 bilhões para a Ucrânia. De acordo com um alto funcionário, o auxílio equivale a US$150 milhões.

Segundo Biden, para o governo ucraniano ter sucesso nesta fase da guerra, seus parceiros internacionais, incluindo os EUA, devem continuar mostrando unidade e determinação para manter o fluxo de armas e munições em Kiev sem interrupção".

"O Congresso deve agir rapidamente para fornecer os fundos necessários para fortalecer a Ucrânia no campo de batalha e na mesa de negociações", advertiu Biden.

Até o momento, o governo americano já havia aprovado, no total, o envio de US$ 3,4 bilhões em assistência militar desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

