Reprodução/Facebook - 05.05.2022 Jornalista Oleksandr Makhov morreu aos 36 anos durante a guerra na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, lamentou a morte do jornalista Oleksandr Makhov, de 36 anos, que atuava na linha de frente do Exército do país . Conforme a imprensa local, ele foi ferido nesta quarta-feira durante um confronto com tropas russas na cidade de Izium, na região nordeste de Kharkiv.

"Patriota e sincero... ele sempre esteve entre os corajosos. Lembraremos eternamente dele e de todos os nossos heróis que deram a vida pela Ucrânia!" disse o presidente em vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quarta-feira.

Na publicação, escreveu que "a Rússia será responsável por esta morte. Definitivamente vamos ganhar a vitória para a Ucrânia. Tenho certeza que esse era o sonho de Oleksandr. E vamos torná-lo realidade".

Makhov era conhecido pela coberturas em zonas de conflito. Em 2014 também defendeu o Exército da Ucrânia depois que falantes de russo realizaram insurreições separatistas em duas regiões do leste do país.

'Um dos melhores repórteres de guerra'

Colegas de profissão lamentaram a perda precoce. A jornalista independente Olga Tokariuk escreveu no Twitter:

"Os russos mataram outra pessoa que eu conhecia, outro jornalista. Conheci Oleksandr Makhov em Sloviansk há vários anos. Ele foi um dos melhores repórteres de guerra ucranianos. Ele se juntou ao Exército após a invasão russa e foi morto em combate perto de Izium. Ele era tão jovem. RIP".

A jornalista ucraniana Iryna Matviyishyn também prestou uma homenagem:

"Eu me recuso a acreditar... A guerra da Rússia matou Oleksandr Makhov, nosso colega, um dos melhores repórteres de guerra do país, um veterano, que foi para a linha de frente novamente desde o início da invasão da Rússia neste ano. Ele desejava tanto voltar para casa em Luhansk..."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.