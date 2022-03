Reprodução/O Globo jornalista ucraniano Viktor Dudar

O jornalista ucraniano Viktor Dudar, que se juntou às forças armadas como voluntário no primeiro dia da invasão russa na Ucrânia, foi morto em combate no sul do país, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades ucranianas. O jornalista trabalhava para o jornal Express, de Liv, no oeste da Ucrânia.

- Dudar morreu perto da cidade de Mykolaiv durante combates com forças russas - disse o conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos, Anton Gerashchenko.

De acordo com agência de notícias Interfax-Ucrânia, Dudar se alistou no primeiro dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, depois de já ter combatido como voluntário na região do Donbass (leste), em 2014 e 2015.

A famous Lviv journalist, Victor Dudar has been murdered in the battle at Mykolaiv during #UkraineRussiaWar . pic.twitter.com/U5AXxWFwRX — KyivPost (@KyivPost) March 6, 2022

Em nota, o Sindicato Nacional dos Jornalistas da Ucrânia lamentou a morte de Dudar.

Leia Também

"O Sindicato Nacional dos Jornalistas da Ucrânia expressa as suas sinceras condolências à família e aos colegas de Viktor Dudar. É muito triste que a comunidade jornalística perca verdadeiros patriotas e profissionais, devido às ações agressivas dos ocupantes russos".

De acordo com agência Lusa, Dudar era casado com a também jornalista Oksana Dudar e tinha uma filha.

