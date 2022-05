Reprodução/Ansa - 05.05.2022 Anfíbios russos na costa de Kaliningrado, em foto de arquivo

As Forças Armadas da Rússia realizaram um exercício militar com mísseis capazes de transportar ogivas nucleares em Kaliningrado , exclave situado entre Polônia e Lituânia, países da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A simulação ocorreu na última quarta-feira (4), em meio à invasão russa à Ucrânia, que levantou temores sobre um possível uso de armas atômicas por parte do regime de Vladimir Putin.

De acordo com o Ministério da Defesa de Moscou, o exercício envolveu mais de 100 militares e "disparos eletrônicos" de mísseis balísticos móveis Iskander, que têm capacidade nuclear.

Os soldados participantes conduziram "ações em condições de radiação e contaminação química", e também foram simulados ataques individuais e múltiplos contra aeroportos e postos de comando inimigos.

Em março passado, o governo russo chegou a dizer que usaria bombas atômicas caso houvesse uma "ameaça existencial" ao país. Além disso, Putin colocou suas forças nucleares em alerta por causa das sanções econômicas impostas pelo Ocidente em função da invasão à Ucrânia.

