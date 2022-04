Reprodução/O Globo 26.4.2022 Ataque a tiros em jardim de infância deixa ao menos quatro mortos na Rússia

Um ataque a tiros em um jardim de infância deixou ao menos quatro mortos na Rússia, incluindo o atirador. A ocorrência foi registrada em Ulyanovsk, região Central do país. Conforme a agência de notícias russa Interfax, uma fonte informou que o autor do crime cometeu suicídio após o ataque.

"Um homem com uma arma entrou no jardim de infância da vila de Veshkayma durante a hora da soneca, atirou em duas crianças e um funcionário e depois cometeu suicídio" , disse a fonte não identificada, acrescentando que uma criança teria nascido em 2016 e a outra em 2018.

Segundo o jornal Moscou Times, o canal no Telegram Baza, que compartilha informações sobre serviços de segurança da Rússia, publicou relatos de que o homem estava armado com uma espingarda registrada no nome de um pessoa com mais de 60 anos. O atirador, porém, seria muito mais jovem. Os relatos não foram confirmados pelas autoridades.

Outro canal de notícias local, ENews112, reportou que uma professora estava limpando a área externa da creche quando o atirador chegou ao local. Ele teria atirado no braço dela, mas a vítima conseguiu correr e gritou para que todos no prédio fossem para o segundo andar.

Reportagem em atualização. Mais informações em breve.

