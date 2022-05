Reprodução/Twitter Vala comum na cidade de Mariupol, no Sudeste da Ucrânia

As forças ucranianas já encontraram 1.202 corpos de cidadãos mortos pelos russos na região de Kiev, informam autoridades do país ao portal Ukrinform nesta segunda-feira (2).

Ainda conforma reportou o site, todos os cadáveres foram enviados para especialistas em medicina legal para identificar as causas das mortes.

"Infelizmente, temos achados horríveis e registramos crimes cometidos pelo exército russo na região de Kiev quase todos os dias. Dos 1.202 corpos de civis mortos, 280 ainda não foram identificados ", informou o chefe da polícia da região de Kiev, Andryi Nebytov.

O balanço anterior, divulgado em 29 de abril, era de 1.187 vítimas.

O militar ainda informou que todos os civis têm o DNA coletado e adicionado em uma base de dados comum para ajudar os familiares que buscam por seus entes queridos a comparar as informações.

Nebytov destacou ao portal que estima que cerca de 300 pessoas ainda estejam desaparecidas em toda a área.

A região próxima à capital Kiev foi fundamental para evitar o avanço das tropas russas contra a sede do governo ucraniano, mas após serem retomadas por Kiev, no início de abril, mostraram ao mundo um cenário de horror.

Leia Também

A pequena localidade de Bucha ficou mundialmente conhecida por conta da quantidade de corpos abandonados nas ruas e enterrados em valas comuns , sendo que muitos deles estavam com mãos amarradas ou sinais de tortura. Um cenário semelhante foi visto em Borodyanka, em vilas de Irpin e na área periférica da própria Kiev.

Para os russos, as imagens foram "encenações" feitas pelos ucranianos. No entanto, várias investigações internas e também internacionais, como do Tribunal Penal Internacional, estão em andamento e devem acusar as tropas invasoras de crimes de guerra.

