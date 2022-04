Montagem iG / Imagens: reprodução Kennedy News e EU2018BG Bulgarian Presidency Criança decidiu cortar o cabelo após ser comparado a Boris Johnson

Em Lincolnshire, na Inglaterra , um menino de 7 anos decidiu cortar o próprio cabelo após a mãe dele insistir que ele estava parecendo o filho do premiê britânico Boris Johnson .

Karly Denton contou ao Manchester Evening News que George-Henry estava tentando deixar o cabelo crescer, porque ele queria conseguir prendê-lo em um coque, mas isso significava que ele ficaria longos meses com o cabelo sem uma "forma definida".

"Eu disse que ele se parecia com Boris há meses enquanto estava passando pelo processo de crescimento, mas ele ficava me repreendendo", disse a mãe da criança. "Mostrei a ele fotos de Boris e ele disse que não se parecia com ele".

"Quando ele acabava de levantar da cama e seu cabelo ficava espetado, era tão engraçado. Continuava caindo em seu rosto e isso o irritava", acrescentou a mulher.

Certo dia, Karly disse ter comentado com o filho que o cabelo dele havia crescido a um ponto que "na verdade ficava bonito" e podia ser "aparado e arrumado". Enquanto a mulher tomava banho para levar o menino ao cabeleireiro, ele decidiu resolver o problema com as próprias mãos.

Nesse tempo, a criança pediu que o irmão, de seis anos, cortasse o cabelo dele com seu kit de artesanato.

A mulher contou que o menino entrou no banheiro dizendo que parte do cabelo dele havia sumido e quando ela pediu que ele olhasse no espelho para ver o resultado, George começou a chorar.

"Perguntei se ele tinha visto e não tinha, então mostrei a ele no espelho e ele começou a chorar. Ele estava em choque", relatou.



