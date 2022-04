Reprodução/Twitter 27.4.2022 Manifestantes jogam tomates em Macron durante passeio na França

Nesta quarta-feira (27), o presidente francês Emmanuel Macron, foi atingido por tomates durante um passeio em Cergy, norte da França. Durante seu primeiro passeio após a reeleição, que aconteceu neste domingo (24), o mandatário conversava com moradores quando manifestantes jogaram tomates nele. Apesar do ataque, Macron não se machucou.

Macron visitava um mercado na prefeitura de Val-d’Oise. A visita só foi comunicada pelo palácio do Eliseu na manhã desta quarta. Ao perceber o ataque, os seguranças cobriram Macron com um guarda-chuva e o tiraram do local. A visita foi interrompida após o acontecido.

Não é a primeira vez que o presidente da França é alvo de ataques de manifestantes quando tenta se encontrar com o público. Em setembro, Macron levou uma ovada em uma feira de gastronomia em Lyon, 3ª maior cidade da França, enquanto estava rodeado pelo público e por jornalistas.

