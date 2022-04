Reprodução / Twitter - 12.03.2022 Ucranianos respondem a ataques russos com tanque que capturaram do Exército de Vladimir Putin

Nesta terça-feira (26), o secretário de imprensa do Pentágono, John Kirby, afirmou que a Rússia já se enfraqueceu por conta da guerra com a Ucrânia.

“Eles [russos] são um exército mais fraco, são um Estado mais fraco agora” , declarou Kirby durante entrevista à CNN. O secretário acrescentou que a Rússia está se isolando cada vez mais dos demais países do continente europeu e do mundo.

“Queremos que a Rússia não seja capaz de ameaçar seus vizinhos novamente no futuro” , disse. “Sua economia está em frangalhos. Suas forças armadas foram esgotadas de várias maneiras, não completamente, mas certamente sofreram baixas e sofreram perdas nesta invasão da Ucrânia”.

A guerra na Ucrânia completou dois meses no último domingo (24). Em 19 de abril, o Ministério da Defesa russo anunciou que o conflito entraria em uma “nova fase”, com intensificação de ataques a região separatista de Donbass.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.